"Барселона" показала первую тренировку Месси под руководством Кумана

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"Барселона" показала первую тренировку Месси под руководством Кумана

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые потренировался под руководством нового наставника каталонского клуба Рональда Кумана.

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала фотографию Месси с тренировочного занятия. Накануне форвард прошел тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Напомним, что 33-летний Месси хотел покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно, но клуб отказался расторгать с ним контракт, который действует до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Месси провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.

Не пропустите: Месси обсудит с Куманом свою роль в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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