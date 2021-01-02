"Барселона" показала первый гол Месси в 2021 году

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала видео гола капитана команды Лионеля Месси с тренировки, которая состоялась 1 января.

Аргентинец протащил мяч с правого фланга в центр и с левой ноги пробил в дальний угол ворот.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 18 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

33-летний форвард недавно вернулся из Росарио, где он провел рождественские каникулы, влосстанавливаясь от травмы.

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