"Барселона" показала первый гол Месси в 2021 году

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"Барселона" показала первый гол Месси в 2021 году

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала видео гола капитана команды Лионеля Месси с тренировки, которая состоялась 1 января.

Аргентинец протащил мяч с правого фланга в центр и с левой ноги пробил в дальний угол ворот.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 18 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

33-летний форвард недавно вернулся из Росарио, где он провел рождественские каникулы, влосстанавливаясь от травмы.

Не пропустите: Месси восстановился после травмы голеностопа. | http://soccernews.ru
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