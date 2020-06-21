"Барселона" показала повреждение ноги Месси в результате фола со стороны игрока "Севильи"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил небольшое повреждение в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (0:0).

Пресс-служба каталонского клуба опубликовала фотографию ноги Месси, на которой заметна небольшая ссадина. Повреждение аргентинец получил в результате фола со стороны защитника "Севильи" Диего Карлоса.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 18 результативных передач.