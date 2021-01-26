"Барселона" показала самый высокий доход за сезон 2019/2020. Клубов АПЛ нет в тройке лидеров

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"Барселона" показала самый высокий доход за сезон 2019/2020. Клубов АПЛ нет в тройке лидеровМеждународная консалтинговая компания Deloitte подвела финансовые итоги сезона 2019/2020 в мировом футболе.

По данным компании, больше всех смогла заработать "Барселона" (715,1 млн евро). Следом за ней идет мадридский "Реал" (714,9 млн евро). Замыкает тройку – "Бавария" (634,1 млн евро). Примечательно, что в первой тройке нет клубов АПЛ, но в топ-10 сразу 5 представителей чемпионата Англии.

Первая 20-ка лучших по финансовым показателям клубов (в скобках указано место клуба в прошлогоднем рейтинге) :

1 (1). "Барселона" – 715,1 млн евро (840,8 – в сезоне-2018/2019);

2 (2). "Реал" – 714,9 (757,3);

3 (4). "Бавария" – 634,1 (660,1);

4 (3). "Манчестер Юнайтед" – 580,4 (711,5);

5 (7). "Ливерпуль" – 558,6 (604,7);

6 (6). "Манчестер Сити" – 549,2 (616,6);

7 (5). ПСЖ – 540,6 (635,9);

8 (9). "Челси" – 469,7 (513,1);

9 (8). "Тоттенхэм" – 445,7 (521,1);

10 (10). "Ювентус" – 397,9 (459,7).

11 (11). "Арсенал" – 388 (445,2);

12 (12). "Боруссия" Дортмунд – 365,7 (371,7);

13 (13). "Атлетико" – 331,8 (367,6);

14 (14). "Интер" – 291,5 (364,6);

15 (-). "Зенит" – 236,5 (180,4);

16 (15). "Шальке" – 222,8 (324,8);

17 (19). "Эвертон" – 212 (210,5);

18 (17). "Лион" – 180,7 (220,9);

19 (20). "Наполи" – 176,3 (207,4);

20 (-). "Айнтрахт" – 174 (182,2).

Читать также: "Барселона" назвала размер клубного долга. Он превысил миллиард евро | http://soccernews.ru
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Команда М О
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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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