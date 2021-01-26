"Барселона" показала самый высокий доход за сезон 2019/2020. Клубов АПЛ нет в тройке лидеров
Международная консалтинговая компания Deloitte подвела финансовые итоги сезона 2019/2020 в мировом футболе.
По данным компании, больше всех смогла заработать "Барселона" (715,1 млн евро). Следом за ней идет мадридский "Реал" (714,9 млн евро). Замыкает тройку – "Бавария" (634,1 млн евро). Примечательно, что в первой тройке нет клубов АПЛ, но в топ-10 сразу 5 представителей чемпионата Англии.
Первая 20-ка лучших по финансовым показателям клубов (в скобках указано место клуба в прошлогоднем рейтинге) :
1 (1). "Барселона" – 715,1 млн евро (840,8 – в сезоне-2018/2019);
2 (2). "Реал" – 714,9 (757,3);
3 (4). "Бавария" – 634,1 (660,1);
4 (3). "Манчестер Юнайтед" – 580,4 (711,5);
5 (7). "Ливерпуль" – 558,6 (604,7);
6 (6). "Манчестер Сити" – 549,2 (616,6);
7 (5). ПСЖ – 540,6 (635,9);
8 (9). "Челси" – 469,7 (513,1);
9 (8). "Тоттенхэм" – 445,7 (521,1);
10 (10). "Ювентус" – 397,9 (459,7).
11 (11). "Арсенал" – 388 (445,2);
12 (12). "Боруссия" Дортмунд – 365,7 (371,7);
13 (13). "Атлетико" – 331,8 (367,6);
14 (14). "Интер" – 291,5 (364,6);
15 (-). "Зенит" – 236,5 (180,4);
16 (15). "Шальке" – 222,8 (324,8);
17 (19). "Эвертон" – 212 (210,5);
18 (17). "Лион" – 180,7 (220,9);
19 (20). "Наполи" – 176,3 (207,4);
20 (-). "Айнтрахт" – 174 (182,2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18