"Барселона" показала самый высокий доход за сезон 2019/2020. Клубов АПЛ нет в тройке лидеров

Международная консалтинговая компания Deloitte подвела финансовые итоги сезона 2019/2020 в мировом футболе.

По данным компании, больше всех смогла заработать "Барселона" (715,1 млн евро). Следом за ней идет мадридский "Реал" (714,9 млн евро). Замыкает тройку – "Бавария" (634,1 млн евро). Примечательно, что в первой тройке нет клубов АПЛ, но в топ-10 сразу 5 представителей чемпионата Англии.

Первая 20-ка лучших по финансовым показателям клубов (в скобках указано место клуба в прошлогоднем рейтинге) :

1 (1). "Барселона" – 715,1 млн евро (840,8 – в сезоне-2018/2019);

2 (2). "Реал" – 714,9 (757,3);

3 (4). "Бавария" – 634,1 (660,1);

4 (3). "Манчестер Юнайтед" – 580,4 (711,5);

5 (7). "Ливерпуль" – 558,6 (604,7);

6 (6). "Манчестер Сити" – 549,2 (616,6);

7 (5). ПСЖ – 540,6 (635,9);

8 (9). "Челси" – 469,7 (513,1);

9 (8). "Тоттенхэм" – 445,7 (521,1);

10 (10). "Ювентус" – 397,9 (459,7).

11 (11). "Арсенал" – 388 (445,2);

12 (12). "Боруссия" Дортмунд – 365,7 (371,7);

13 (13). "Атлетико" – 331,8 (367,6);

14 (14). "Интер" – 291,5 (364,6);

15 (-). "Зенит" – 236,5 (180,4);

16 (15). "Шальке" – 222,8 (324,8);

17 (19). "Эвертон" – 212 (210,5);

18 (17). "Лион" – 180,7 (220,9);

19 (20). "Наполи" – 176,3 (207,4);

20 (-). "Айнтрахт" – 174 (182,2).