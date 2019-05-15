"Барселона" показала тренировку глазами Месси

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"Барселона" показала тренировку глазами Месси

"Барселона" опубликовала в клубном Twitter видео тренировки команды глазами нападающего Лионеля Месси.

Футболисты поиграли в квадрат, отрабатывали технику владения мячом и удары по воротам.

Напомним, что "Барселона" уже обеспечила себе титул чемпиона Испании, а также вышла в финал Кубка страны, где сыграет с "Валенсией". Кроме того, каталонцы дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, но уступили "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи.

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Комментарии

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петушалду
петушалду

рыГаловские педики фас!

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Карыч
Карыч

Сказал петух-петушалду из жёппы аналду.

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jugulator
Пьянь

Карыч и клон заняты сейчас, делают уроки.

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петушалду
петушалду

они здесь дежурят круглосуточно, видишь как дружно обзываются)

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Карыч
Карыч

Внучок, тебе бабушка разве разрешала подходить к компу?

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Крош
Крош

Если нет,придется ему сесть коленями на горох.

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Крош
Крош

У нас каникулы!

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Крош
Крош

Ты о чем вообще?

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