"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги

"Барселона" выходила на поле" Сьюдад де Валенсия" в статусе лидера Примеры, опережая мадридский "Реал" на один балл. Эрнесто Вальверде оставил на скамейке запасных Серхио Бускетса и Ансуи Фати, которые играли против "Вальядолида" с первых минут. Опытного испанского хавбека заменил Артуро Видаль, а сенсационную звездочку Примеры – Гризманн. Последний вернулся в основу, сформировав вместе с Суаресом и Месси атакующие трио MSG. Первый пожар у ворот Айтора возник на 6-й минуте, когда Суарес пробил из-за пределов штрафной после передачи Фрэнки Де Йонга, но голкипер "Леванте" уверенно зафиксировал мяч в собственных руках. Вскоре уругваец стал жертвой курьезного фейла канарского рефери Алехандро Эрнандеса Эрнандеса. Артур сбил с ног защитника "лягушат", а желтый свет перед собой увидел Луисито. Лишь вмешательство VAR позволило разобраться в эпизоде ​​– желтую переадресовали бразильцу.

После стартового доминирование "Барсы", которое в основном сопровождалось контролем, а не моментами, инициативу перехватили хозяева. Клеману Лангле за короткий период дважды пришлось спасать "кулес" от пропущенного гола в отчаянном подкате. Сначала француз заблокировал выстрел Кампаньи с близкого расстояния, а затем перехватил опасную передачу с правого фланга – "Команданте" Моралес был готов замыкать на дальней. Каталонцы отвечали остротой от Гризманна, которому не хватало точности в завершающей стадии. Француз, классно комбинируя с Семеду, расстреливал боковую сетку, опасно подавал, а на 30-й минуте потерял супершанс. Получив роскошный пас от Месси, "Маленький принц" проник в штрафную, избавился от опеки защитника и пробил в опорную Айтора.

Несмотря на потерянную возможность Антуан серьезно поспособствовал назначению пенальти в ворота "Леванте", хитро пропустив сферу после разрезной передачи Артура на Семеду. Португалец проскочил Меллера, а тот сбил защитника "Барселоны" в собственной штрафной. Незаметный Месси хладнокровно реализовал удар с "отметки" – он забивает в четвертом матче Примеры подряд. Как выяснилось, в зародыше атаки Гризманн находился в офсайде, однако VAR пропустил скандальный эпизод. Перед свистком на перерыв аргентинец мог оформить дубль, но не сумел протолкнуть мяч мимо Айтора примерно с трех метров. Команда Вальверде в итоге минимально выиграла первый тайм, но потеряла одного из лидеров – травмированного Суареса на 41-й минуте заменил Перес. Ближе к середине второго тайма "блаугранас" пережили двойной шок. На 60-й минуте Кампанья сравнял счет прицельным ударом метров с 13-ти. Голевая атака хозяев началась с неаккуратного выноса Пике. Видаль проиграл борьбу на втором этаже, после чего Кампанью мгновенно вывели на убойную позицию. Не прошло и двух минут, как воспитанник Реала Борха Майораль забил второй раз. Кампанья этот раз отличился ассистом. 22-летний форвард без раздумий влупил с линии штрафной в правый от тер Штегена угол. Экстаз на "Сьюдад де Валенсия"! Но и это еще не конец "каталонского ужаса".

У подопечных Пако Лопеса залетало практически все. Автором третьего взятия ворот тер Штегена за каких-то семь минут стал Радойя. Сербский хавбек оказался первым на мяче после подачи со штрафного не без помощи рикошета поразил ближнюю "шестерку". "Барса" побежала отыгрываться, Месси на пару с Гризманном удалось пройти всю оборону хозяев, аргентинец, казалось, подарил надежду, но VAR зафиксировал офсайд у Гризманна. На этот раз видеоасистент не ошибся – гол Лео был отменен. Замены Вальверде не сработали – ни Бускетс, ни Фати кардинально не повлияли на картину игры. "Леванте" без особых проблем довел дело до сенсационной победы, хотя и не реализовал невероятный момент на последних минутах. Меллера не попал в ворота, выйдя на свидание с тер Штеген – 3:1

"Вальверде - out", тренера могут убрать уже по ходу сезона

Бильбао, Дортмунд, Гранада, Прага, Рим, Ливерпуль... Мадридская "Марка" совсем небезосновательно называет "Барселону" "вульгарной командой" в гостях. Чуть ли не каждый поединок "блаугранас" на чужом поле – это нервы, валидол и множество нехороших слов, которые хочется сказать не только в адрес Эрнесто Вальверде, но и лидеров этого коллектива, которые должны землю грызть, чтобы отмыть честь клуба после двух еврокубковых фиаско подряд. Но нет, они больше озабочены темой Неймара, разборками с небезгрешным руководством, другими второстепенными вопросами. "Сьюдад де Валенсия" с невероятным "Леванте" заставила нас вернуться на "Энфилд", где "Кулес" потерпели одно из самых позорных поражений в новейшей истории. Мы в очередной раз увидели отсутствие характера среди игроков и адекватной реакции у тренера. "Барселона" будто и не появлялась на поле после перерыва. Пропустив второй гол, а это только 63 минута, Месси и компания выдали до финального свистка жалкие 0,20xG, хотя и превзошли хозяев по ожидаемым голами, если принимать во внимание весь матч.

У "Барсы" вообще ничего не получалось. После более или менее нормальных первых 45-ти минут, "Кулес" просто остановились, позволяя сопернику издеваться над бедным тер Штегеном. Похоже, немец так и не достучался до своих партнеров, публично заявив, что пришло время обсудить "определенные моменты". А определенные моменты, которые превращают "Барселону" на рядового соперника в гостях, это – потеря концентрации, тотальная апатия на лицах футболистов и отсутствие четкого плана. По ходу матча Вальверде переходил с 4-3-3 на 4-3-2-1, что не приносило желаемых дивидендов. Каталонцев разорвали просто молниеносно, за каких-то семь минут, с полным беспорядком в оборонительной линии. Даже "Ливерпуль" не был столь агрессивным в том памятном матче, который, по логике простых людей, должен был покончить с эрой футбола Вальверде. Высокий прессинг в исполнении "лягушат" в течение большей части второго тайма стал приговором для нынешней "Барселоны", она не выдерживает серьезного давления, ломается и падает лицом об газон.

Эта команда потеряла самоидентичность, которую, пожалуй, сможет вернуть только новый наставник, ведь к Вальверде очень много вопросов. Сейчас тренер глубоко не копает. "Это футбол, здесь может случиться всякое", – как издеваясь над сторонниками великого клуба, Вальверде комментирует очередное фиаско. Некоторые его решения, действительно, сложно понять. Он оставляет здорового Дембеле вне заявки, а Бускетса и Альбу – на скамейке запасных, хотя весь мир знает, что против реактивного "Леванте" нужен классный исполнитель в центре поля, как Серхио, чтобы придержать мяч, успокоить команду и начать атаку. Да, опытный испанец переживает не лучший период, впрочем, как и вся команда, но провал Видаля снова выставляет тренера в плохом свете. Вместо травмированного Суареса выходит Перес, который не играл с сентября, зато сенсационный Ансуи получает шанс после второго пропущенного мяча. Семеду играет левого латераля – Альба и Жуниор сидят на лавке. И это только то, что лежит на поверхности. Тренер теряет контроль, но президент, видимо, дождется перенесенного Классико и завершения группового этапа ЛЧ.

Барселоне нужно обновлять защиту!

Жерар Пике находится на всех фотографиях после двух первых мячей Леванте, с опущенной головой. "Худший Пике за долгое время" – это лаконичная оценка действий титулованного центрбэка от испанской прессы. 32-летний защитник, похоже, совсем забыл о футболе. Жерар неплохо провел первый тайм, но после перерыва стал главным персонажем хеллоуинскую хоррора. Именно его слабый вынос мяча привел к голу Кампаньи, после которого "Барса" начала сыпаться. Результативный выстрел арендованного у "Реала" Борхи Майораля также частично на его совести. Пике не успел заблокировать удар молодого форварда, который установил уникальное достижение – он единственный, кто забивал двум испанским грандам в текущем сезоне. По результатам голосования читателей авторитетной "Марки" Пике оказался на 15-й позиции среди всех персонажей каталонского клуба в "Валенсии". Сразу перед ним расположился Эрнесто Вальверде. Разочаровал и Клеман Лангле, который получил хорошую прессу после "Вальядолида" – терял позицию, не успевал, паниковал, хотя до перерыва демонстрировал вполне адекватную игру, спасая команду в ключевых эпизодах. Сейчас Бартомеу вспоминает летнее трансферное окно, когда селекционная служба каталонского клуба бросила все силы на приобретение Неймара, забыв о травматизме Умтити. Учитывая, что молодой Тодибо только адаптируется к большому футболу, "блаугранас" фактически остались с двумя центральными защитниками, которым нет хорошей альтернативы. Отсутствие конкуренции на этой позиции уже неоднократно играла злую шутку с Барсой, а матч против "Леванте" только подтвердил просчеты скаутов. Зимой нужно усиливать, прежде всего, оборону – это бомба замедленного действия.