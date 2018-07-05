"Барселона" получила 30-миллионное предложение по Йерри Мине

Каталонская "Барселона" получила 30-миллионное предложение по своему защитнику Йерри Мине, информирует TV3.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в подписании 23-летнего бека "сине-гранатовых" проявил турецкий "Фенербахче". Таким образом, "канарейки" перебили предложение, которое поступило на "Камп Ноу" по колумбийцу от "Эвертона".

"Барса" приобрела Мину в январе текущего года у "Палмейраса" за 11,8 миллиона евро. В контракте игрока с клубом прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Напомним, "Эвертон" готов заплатить за Мину 24 миллиона евро. | soccernews.ru