"Барселона" получила 30-миллионное предложение по Йерри Мине

Теги барселонафенербахчейерри мина

"Барселона" получила 30-миллионное предложение по Йерри МинеКаталонская "Барселона" получила 30-миллионное предложение по своему защитнику Йерри Мине, информирует TV3.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в подписании 23-летнего бека "сине-гранатовых" проявил турецкий "Фенербахче". Таким образом, "канарейки" перебили предложение, которое поступило на "Камп Ноу" по колумбийцу от "Эвертона".

"Барса" приобрела Мину в январе текущего года у "Палмейраса" за 11,8 миллиона евро. В контракте игрока с клубом прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Напомним, "Эвертон" готов заплатить за Мину 24 миллиона евро. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов