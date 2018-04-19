"Барселона" получила 60-миллионное предложение по двум своим игрокам

"Валенсия" нацелилась сразу на двух игроков каталонской "Барселоны", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "летучие мыши" сделали предложение "сине-гранатовым" 60-миллионное предложение по полузащитнику Андре Гомешу и форварду Пако Алькасеру.

Ожидается, что каталонский гранд будет не против возвращения двух своих футболистов на "Месталью", так как заинтересована в расставании с ними.

Напомним, Месси хочет, чтобы летом "Барселону" покинуло пять игроков. | soccernews.ru