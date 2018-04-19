"Барселона" получила 60-миллионное предложение по двум своим игрокам

Теги валенсиябарселонаандре гомешпако алькасер

"Барселона" получила 60-миллионное предложение по двум своим игрокам"Валенсия" нацелилась сразу на двух игроков каталонской "Барселоны", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "летучие мыши" сделали предложение "сине-гранатовым" 60-миллионное предложение по полузащитнику Андре Гомешу и форварду Пако Алькасеру.

Ожидается, что каталонский гранд будет не против возвращения двух своих футболистов на "Месталью", так как заинтересована в расставании с ними.

Напомним, Месси хочет, чтобы летом "Барселону" покинуло пять игроков. | soccernews.ru

комментарии
ВИКТОР

ОБРАТНО ОПТОМ ХАААААААА

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Жирона 33 47
9 Хетафе 33 45
10 Сельта Виго 33 44
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 33 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 33 39
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 33 27
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 32 17
Полная таблица

топ-5 тегов