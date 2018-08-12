"Барселона" получила 80-миллионное предложение по Ракитичу

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"Барселона" получила 80-миллионное предложение по РакитичуКаталонская "Барселона" получила 80-миллионное предложение по своему ключевому полузащитнику Ивану Ракитичу.

Так, по сведениям Football Espana, попытку подписать 30-летнего хавбека предпринял ПСЖ. Помимо солидного предложения "сине-гранатовым", парижане также готовы предоставить хорвату более выгодный контракт в финансовом плане, ежели он имеет на "Камп Ноу".

Напомним, ПСЖ подписывает защитника "Шальке". | soccernews.ru

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