"Барселона" получила 80-миллионное предложение по Ракитичу

Каталонская "Барселона" получила 80-миллионное предложение по своему ключевому полузащитнику Ивану Ракитичу.

Так, по сведениям Football Espana, попытку подписать 30-летнего хавбека предпринял ПСЖ. Помимо солидного предложения "сине-гранатовым", парижане также готовы предоставить хорвату более выгодный контракт в финансовом плане, ежели он имеет на "Камп Ноу".

Напомним, ПСЖ подписывает защитника "Шальке". | soccernews.ru