"Барселона" получила 90-миллионное предложение по Дембеле

Каталонская "Барселона" получила 90-миллионное предложение по своему вингеру Усману Дембеле, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что попытку подписать 21-летнего француза предприняла мюнхенская "Бавария". Чемпионы Германии видят в перспективном игроке идеальную замену своим ветеранам - Франку Рибери и Арьену Роббену.

В завершившемся сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним, в новом сезоне "Барселона" планирует предоставить Гризманну больше игрового времени. | soccernews.ru