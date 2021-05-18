"Барселона" получила кредит на полмиллиарда

1 Теги барселона

"Барселона" получила кредит на полмиллиардаФото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Как сообщает L'Esportiu, инвестиционный банк Goldman Sachs предоставит "Барселоне" заемные средства.

По информации источника, банк открыл для клуба кредитную линию на сумму 500 млн евро. 100 из них каталонцы получили сразу же для погашения задолженности по зарплатам игроков.

Представители "блауграны" уточнили, что условия Goldman Sachs были "намного лучше, чем у любого другого банка".

Напомним, что согласно последнему финансовому отчету "Барселоны", задолженность клуба составляет 1 173 миллиона евро, 730 из которых – краткосрочные долги.

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