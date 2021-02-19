"Барселона" получила от "Атлетико" 5 миллионов за Суареса, не поставив в известность игрока

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"Барселона" получила от "Атлетико" 5 миллионов за Суареса, не поставив в известность игрока

Появились новые подробности перехода нападающего Луиса Суареса из "Барселоны" в "Атлетико".

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на трансферную документацию, "матрасники" все же заплатили каталонцам за трансфер игрока 5 миллионов евро. Кроме того, "Барса" может получить до шести миллионов евро в виде различных бонусов.

Отмечается, что клубы не поставили в известность Суареса, так как он настаивал на том, чтобы покинуть "Барсу" бесплатно  из-за нежелания клуба оставить его на последний год контракта.

В составе "Атлетико" Суарес провел 23 игры, в которых отметился 16 голами и двумя ассистами.

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