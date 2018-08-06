"Барселона" получила ответ о состоянии здоровья Видаля

Теги барселонабавария мюнхенартуро видаль

"Барселона" получила ответ о состоянии здоровья ВидаляКаталонская "Барселона" получила ответ о состоянии здоровья полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, с которым она собирается подписать контракт.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" консультировались сразу с несколькими специалистами по травмированному колену 31-летнего хавбека. Все врачи заверили каталонский гранд, что повреждение чилийца не носит серьезный характер.

Напомним,  Серхи Роберто прокомментировал переход Видаля в "Барселону". | soccernews.ru

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