"Барселона" получила ответ о состоянии здоровья Видаля

Каталонская "Барселона" получила ответ о состоянии здоровья полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, с которым она собирается подписать контракт.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" консультировались сразу с несколькими специалистами по травмированному колену 31-летнего хавбека. Все врачи заверили каталонский гранд, что повреждение чилийца не носит серьезный характер.

Напомним, Серхи Роберто прокомментировал переход Видаля в "Барселону". | soccernews.ru