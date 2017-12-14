"Барселона" получила первое предложение по Маскерано

Каталонская "Барселона" получила первое предложение по своему защитнику Хавьеру Маскерано, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, подписать 33-летнего бека "сине-гранатовых" выразил желание китайский "Хэбэй Чайна Форчун". Причем самому аргентинцу клуб из Поднебесной предлагает подписать контракт с окладом в размере 7 миллионов евро за сезон, что на 1 миллион евро больше, нежели игрок получает сейчас в "Барсе".

Напомним, "Барселона" претендует на хавбека ПСЖ. | soccernews.ru