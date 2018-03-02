В матче 26-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде играет с "Лас-Пальмасом" (1:1, второй тайм).

Во второй половине встречи счет сравнял форвард хозяев Хонатан Кальери, реализовавший пенальти.

Стоит отметить, что "Барселона" получила первый пенальти в свои ворота за последние 79 матчей в Ла Лиге. До этого в ворота каталонцев 11-метровый била "Сельта" в феврале 2016 года.

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