"Барселона" получила право первоочередного выкупа двух бразильских талантов
Фото: инстаграм Анжело Боржеса/Автор неизвестен
Президент "Сантоса" Андрес Руэда сообщил, что "Барселона" имеет право первоочередного приобретения нападающего Анжело Боржеса и защитника Кайки Фернандеса.
"У "Барселоны" есть первоочередное право за фиксированную сумму выкупа. Эти игроки должны достичь уровня сборной Бразилии", – приводит слова Руэды Sport.es.
18-летний Фернандес провел за "Сантос" 39 матчей и забил один гол. На счету 17-летнего Анжело один забитый мяч и одна голевая передача в 55 поединках.
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|20
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|20
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