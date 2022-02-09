"Барселона" получила право первоочередного выкупа двух бразильских талантов

Фото: инстаграм Анжело Боржеса/Автор неизвестен

Президент "Сантоса" Андрес Руэда сообщил, что "Барселона" имеет право первоочередного приобретения нападающего Анжело Боржеса и защитника Кайки Фернандеса.

"У "Барселоны" есть первоочередное право за фиксированную сумму выкупа. Эти игроки должны достичь уровня сборной Бразилии", – приводит слова Руэды Sport.es.

18-летний Фернандес провел за "Сантос" 39 матчей и забил один гол. На счету 17-летнего Анжело один забитый мяч и одна голевая передача в 55 поединках.

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