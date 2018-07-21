"Барселона" получила предложение по Диню из АПЛ

Теги барселонаэвертонлюка динь

"Барселона" получила предложение по Диню из АПЛКаталонская "Барселона" получила предложение по своему защитнику Люке Диню из английской Премьер-Лиги, информирует Mirror.

Так, по сведениям источника, попытку подписать 25-летнего бека "сине-гранатовых" предпринял "Эвертон". За француза "ириски" готовы выложить 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Динь забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону".

Напомним,  в текущее межсезонье "Барселона" планирует подписать еще двух игроков. | soccernews.ru

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