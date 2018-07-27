"Барселона" получила предложение по Мине

"Барселоне" поступило предложение по трансферу защитника Йерри Мины.

Как сообщает RMC, 40 миллионов евро за колумбийца предлагает "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Мина задумался об уходе из "Барселоны" после того, как клуб приобрел Клемана Лангле.

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