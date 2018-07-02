"Барселона" получила предложение по продаже своего ведущего хавбека

Каталонская "Барселона" может потерять своего полузащитника Паулиньо, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, в подписании 29-летнего хавбека заинтересован европейский топ-клуб, который уже сделал предложение игроку. Бразилец посредством своего агента Киа Джурабчана уведомил "сине-гранатовых", что он уже рассматривает этот вариант продолжения своей карьеры. При этом "Барсе" было сообщено, что потенциальный покупатель готов заплатить за Паулиньо порядка 50-ти миллионов евро.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" хавбека "Челси". | soccernews.ru