"Барселона" получила приоритетное право выкупа "нового Криштиану Роналду"

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"Барселона" получила приоритетное право выкупа "нового Криштиану Роналду"

"Барселона" в рамках сделки по продаже "Браге" нападающего Абеля Руиса получила приоритетное право выкупа ближайшим летом вингера португальской команды Франсишку Тринкау.

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" обошли в гонке за 20-летним футболистом, которого называют "новым Криштиану Роналду", туринский "Ювентус".

"Брага" готова продать своего воспитанника за сумму около 20 миллионов евро.

На взрослом уровне Тринкау провёл 30 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Португалец способен сыграть на любой позиции в линии атаки, сейчас его преимущественно используют на правом фланге.

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