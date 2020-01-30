"Барселона" получила приоритетное право выкупа "нового Криштиану Роналду"
"Барселона" в рамках сделки по продаже "Браге" нападающего Абеля Руиса получила приоритетное право выкупа ближайшим летом вингера португальской команды Франсишку Тринкау.
По информации Sport.es, "сине-гранатовые" обошли в гонке за 20-летним футболистом, которого называют "новым Криштиану Роналду", туринский "Ювентус".
"Брага" готова продать своего воспитанника за сумму около 20 миллионов евро.
На взрослом уровне Тринкау провёл 30 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Португалец способен сыграть на любой позиции в линии атаки, сейчас его преимущественно используют на правом фланге.
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
|17
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|20
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|20
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|Леганес
|20
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|20
|14