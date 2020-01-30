"Барселона" получила приоритетное право выкупа "нового Криштиану Роналду"

"Барселона" в рамках сделки по продаже "Браге" нападающего Абеля Руиса получила приоритетное право выкупа ближайшим летом вингера португальской команды Франсишку Тринкау.

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" обошли в гонке за 20-летним футболистом, которого называют "новым Криштиану Роналду", туринский "Ювентус".

"Брага" готова продать своего воспитанника за сумму около 20 миллионов евро.

На взрослом уровне Тринкау провёл 30 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Португалец способен сыграть на любой позиции в линии атаки, сейчас его преимущественно используют на правом фланге.

Не пропустите: Коутиньо может вернуться в "Барселону" в январе. | http://soccernews.ru