"Барселона" получила разрешение купить нового форварда вне трансферного окна

"Барселоне" разрешили подписать нового атакующего игрока в связи с серьёзными травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Напомним, что "сине-гранатовые" имеют право купить форварда вне трансферного окна только у другого испанского клуба.

По информации Mundo Deportivo, на осуществление сделки у "Барсы" есть только 15 дней.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе "блауграны" находятся Анхель Родригес из "Хетафе", Лукас Перес из "Алавеса", Лорен Морон из "Бетиса" и ещё один неназванный игрок.

Не пропустите: В интернете выложили фото новой выездной формы "Барселоны". | http://soccernews.ru