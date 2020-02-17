"Барселона" получила разрешение купить нового форварда вне трансферного окна

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"Барселона" получила разрешение купить нового форварда вне трансферного окна

"Барселоне" разрешили подписать нового атакующего игрока в связи с серьёзными травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Напомним, что "сине-гранатовые" имеют право купить форварда вне трансферного окна только у другого испанского клуба.

По информации Mundo Deportivo, на осуществление сделки у "Барсы" есть только 15 дней.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе "блауграны" находятся Анхель Родригес из "Хетафе", Лукас Перес из "Алавеса", Лорен Морон из "Бетиса" и ещё один неназванный игрок.

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Карыч
Карыч

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