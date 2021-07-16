"Барселона" получила три предложения об аренде Пьянича

Фото инстаграм Миралема Пьянича

Три итальянских клуба ведут борьбу за полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича, сообщает Sport.es.

По информации источника, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы "Ювентус", "Интер" и "Рома".

Во всех случаях речь идёт об аренде звёздного боснийца. Однако проблема заключается в его нежелании идти на понижение зарплаты при смене команды.

В прошлом сезоне Пьянич сыграл за "Барселону" 30 матчей, результативными действиями не отличался.

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