"Барселона" получила три предложения об аренде Пьянича
Фото инстаграм Миралема Пьянича
Три итальянских клуба ведут борьбу за полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича, сообщает Sport.es.
По информации источника, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы "Ювентус", "Интер" и "Рома".
Во всех случаях речь идёт об аренде звёздного боснийца. Однако проблема заключается в его нежелании идти на понижение зарплаты при смене команды.
В прошлом сезоне Пьянич сыграл за "Барселону" 30 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Пьянич отказался разорвать контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14