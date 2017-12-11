"Барселона" получила три предложения по своему ключевому игроку

Теги барселонамарк-андре тер штегенювентусарсенал лондонпсж

"Барселона" получила три предложения по своему ключевому игрокуКаталонская "Барселона" получила сразу три предложения по своему голкиперу Марку-Андру тер Штегену, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть 25-летнего вратаря "сине-гранатовых" в своих рядах возжелали туринский "Ювентус", лондонский "Арсенал" и французский ПСЖ. Однако ни один из потенциальных покупателей немца не был готов заплатить за него 180 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста. Ввиду этого "Барса" прогнозируемо отклонила все три запроса.

Напомним, летом Вальверде планирует подписать в "Барселону" трех игроков. | soccernews.ru

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