"Барселона" получила внушительное предложение за право переименования "Камп Ноу"

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"Барселона" получила внушительное предложение за право переименования "Камп Ноу"Каталонская "Барселона" уже в ближайшее время может сменить название своего стадиона "Камп Ноу", информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" получили предложение в размере 400 миллионов евро от компании "Grifols", которая специализируется на фармакологии. Так, испанское предприятие хочет получить за указанную сумму право переименования домашней арены "Барсы" на ближайшие 30 лет.

Напомним, Парехо объяснил свой отказ "Барселоне". | soccernews.ru

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