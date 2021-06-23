"Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму Дембеле

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"Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

ФИФА выплатит "Барселоне" компенсацию за травму французского нападающего Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб получит 2,5 миллиона евро, так как футболист травмировался в расположении сборной Франции во время чемпионата Европы. Сумма компенсации может быть увеличена, если сроки восстановления форварда превысят четыре месяца.

Напомним, что Дембеле получил травму бедра и будет прооперирован.

В минувшем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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