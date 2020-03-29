"Барселона" помогает Каталонии бороться с коронавирусом: клуб передал 30 тысяч масок

"Барселона" выделила средства на 30 тысяч медицинских масок. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Каталонский клуб помогает региону бороться с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что "Барселона" сократит рабочий день и зарплату для работников клуба.

По последним данным, коронавирус распространился уже на 199 стран и территорий. Во всем мире насчитывается 658 205 человек, зараженных Covid-19. Умерли 30 449 людей, выздоровели - 141 419.

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