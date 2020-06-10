"Барселона" помогала Роналдиньо, когда он сидел в тюрьме в Парагвая

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"Барселона" помогала Роналдиньо, когда он сидел в тюрьме в Парагвая

Бывший нападающий "Барселоны" Роналдиньо рассказал, что каталонский клуб помог ему, когда он сидел в тюрьме в Парагвае.

"Люди, сидящие дома, могут только представить, каково это - не иметь шанса делать привычные действия. Мы навсегда запомним этот опыт. "Барселона" всегда хорошо относилась ко мне, помогала и уважала. Мои бывшие одноклубники понимали, что я попал в сложную ситуацию. Их поддержка мне очень помогла", - приводит слова Роналдиньо Mundo Deportivo.

Напомним, что Роналдиньо был арестован за то, что пересек парагвайскую границу по поддельному паспорту. Настоящий паспорт у него отобрали в Бразилии из-за неуплаты штрафа за нанесения ущерба окружающей среде.

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