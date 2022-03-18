"Барселона" понесла кадровые потери перед Эль Класико
Фото твиттер "Барселоны"
Два футболиста "Барселоны" травмировались во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Галатасарая" (2:1).
По информации AS, повреждения получили защитники Сержиньо Дест и Жерар Пике.
Согласно предварительным данным, американец выбыл на несколько недель из-за проблем с мышцами задней поверхности бедра.
Испанец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Его сроки восстановления пока неизвестны.
В воскресенье, 20 марта, "Барса" сыграет на выезде с мадридским "Реалом". Дест точно пропустит Эль Класико, участие Пике - под вопросом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14