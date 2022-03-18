"Барселона" понесла кадровые потери перед Эль Класико

Фото твиттер "Барселоны"

Два футболиста "Барселоны" травмировались во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Галатасарая" (2:1).

По информации AS, повреждения получили защитники Сержиньо Дест и Жерар Пике.

Согласно предварительным данным, американец выбыл на несколько недель из-за проблем с мышцами задней поверхности бедра.

Испанец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Его сроки восстановления пока неизвестны.

В воскресенье, 20 марта, "Барса" сыграет на выезде с мадридским "Реалом". Дест точно пропустит Эль Класико, участие Пике - под вопросом.

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