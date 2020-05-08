"Барселона" пообещала Лаутаро место в стартовом составе

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес в случае перехода в "Барселону" станет игроком стартового состава.

По информации Sport.es, представители каталонского клуба в ходе переговоров с аргентинцем гарантировали ему статус основного игрока.

Сообщается, что Лаутаро либо будет играть в паре с Луисом Суаресом, либо заменит уругвайце на поле.

Напомним, что сумма отступных в контракте форварда "Интера" составляет 111 миллионов евро и "Барса" пока не готова платить за него такие деньги.

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