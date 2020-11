"Барселона" попала в крутое пике: ничья с "Алевесом", 12 место в Ла Лиге, тень Месси на поле

"Барселона" в последних трех матчах Ла Лиги не знала вкуса побед, разделив очки с "Севильей" и потерпев поражения от "Хетафе" и "Реала". Команда опустилась аж на тринадцатую позицию, а кроме этих неудач клуб всколыхнули отставка Жозепа Бартомеу и слухи о вероятности банкротства. Словом, "Барселона" попала в жесткий кризис, однако выбираться из него необходимо было прямо сейчас. В соперниках в этом туре был скромный "Алавес". Первые десять минут команды потратили на разведку, не заостряя игру. У "Алавеса" четко прослеживалась линия в пять защитников при обороне и общая настроенность на компактную игру с контратаками, в то время как "Барселона" ставила на позиционную игру. На 13-й минуте гости создали первый момент: Фати получил разрезной пас от Лангле и вышел один на один с Пачеко, пробив в дальний угол – мимо! Баски уже на 17-й ответили контрвыпадом через левый фланг в исполнении Риохи, в завершении которого Луис отдал передачу на правый край штрафной под удар Мендесу – Нето парировал перед собой и сразу накрыл мяч.

Это был один из последних моментов, созданных из игры. "Барселона" на 23-й минуте еще огрызнулась штрафным, но выстрел Месси метров с 20-ти попал в ногу Лежена на линии ворот. После этого игра окончательно сбилась в позиционную борьбу, в которой "блаугранас" никак не могли разорвать оборону соперника. На 31-й минуте они провели очень длинную атаку с привлечением обеих флангов, однако все завершилось контратакой "Алавеса". Защитники будто и отобрали мяч, после чего Пике отдал пас на Нето – а тот при развороте дал Риоха обокрасть себя! Благодарный Луис забил в пустые. 1:0! "Барса" большими силами перебралась на чужую половину поля в попытке отыграться, но ничего более перспективного, чем падение де Йонга в штрафной на 36-й минуте, каталонцы в основное время первого тайма не создали. Даже по стандартам "блаугранас" лупили в стенку, однако в компенсированные минуты перед перерывом гости получили шанс забить: Фати принял передачу за спину Дуарте, прорвался с левого фланга на край штрафной и выкатил пас под удар Месси – Лео пробил в касание в ближний угол, но Пачеко уверенно поймал мяч! В конце концов, отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе "Алавеса".

После перерыва Рональд Куман сделал тройную замену, вместо Бускетса, Лангле и Дембеле выпустив Тринкау, Пьянича и Педри. Де Йонг при этом перешел в центр обороны. И уже на 48-й минуте "Барса" получила шанс отыграться: Месси ворвался на левый край штрафной и нанес удар с острого угла – Пачеко парировал! Казалось, что сейчас гости загонят "Алавес" в будку, однако в следующие 10 минут у каталонцев были только вялые полумоменты. Впрочем, хозяева решили помочь "Барсе": на 62-й минуте Хота получил вторую желтую карточку, а на 63-й рикошет от Пены вывел Гризманна один на один с Пачеко – Антуан перебросил голкипера. 1:1! "Барселоне" в последние 30 минут оставалось просто дожать "Алавес", однако моменты создавались очень натужно. Хотя впервые удвоить преимущество Месси мог уже через две минуты после первого гола: Лео ворвался в штрафную и метров с 12-ти из-под защитника пробил в дальний угол – Пачеко выполнил удивительный сейв! На 71-й минуте гол забил Гризманн, замкнув прострельную передачу Тринкау, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Еще через шесть минут Фати решился на дальний удар под перекладину, однако Пачеко уверенно его парировал. Встревоженный такой медлительностью обострения, Рональд Куман освежил атаку, вместо Ансу выпустив Брейтуэйта.

"Алавес" же постепенно выравнивал ход встречи, уверенно держа каталонцев на дистанции, да еще и пытаясь высоко прессинговать при случае. У "Барсы" до 85-й минуты был лишь заблокирован удар Тринкау, однако на 86-й Месси получил закидушку из глубины и пробил по воротам с рикошетом от стойки – это был гол, но его снова отменили из-за офсайда. Впоследствии началось нашествие – на 87-й минуте Пачеко вытащил выстрел Деста метров с 17-ти после розыгрыша стандарта, на 88-й он парировал удар Пьянича с дистанции, а на 89-й замыкания Пике с нескольких метров Лаугуардия вынес с линии ворот. В компенсированное время Месси провел еще ряд не слишком опасных ударов, но победить "блаугранас" сегодня не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью. Таким образом, "Барселона" набрала 8 очков, поднявшись на двенадцатую позицию в турнирной таблице. "Алавес", имея в активе столько же зачетных баллов, располагается на тринадцатой строчке.

"Барселона" в кризисе: игровом и институциональном

Взглянув на первые цифры в статистике, можно подумать, что ничья против "Алавеса" – аномальный результат. Барса 80% игрового времени владела мячом, 46% игры провела на трети поля басков, 25 раз била по воротам (хозяева – только четыре), отдала 24 проникающих передач (0 у басков) и держала точность передач на уровне 90%. Казалось бы, потерять очки при таком преимуществе, да еще и играя в большинстве полчаса, просто невозможно, однако подопечным Рональда Кумана удалось поразить мир. Более того – "Алавес" вполне заслужил ничью. Все станет очевидно при взгляде на карту ударов и суммарный показатель ожидаемых голов – "Барселона", согласно данным Understat, наиграла всего на 2,08 xG. То есть, средний вес каждого из выстрелов по воротам составлял 0,08 xG, что соответствует уровню аутсайдеров РПЛ. Всего три удара превысили 0,10 xG. Это не значит, что "Барса" плохо била – уровень исполнительского мастерства позволял создавать топ-моменты и так – просто "блаугранас" не открывали хороших позиций, откуда гол был бы наиболее вероятен. "Алавес" играл плотно, не давал пространства и не пускал к воротам. Как следствие, большую часть встречи гости протоптался в центральной части поля.

Показательным стал эпизод с голом Риохи. Да, Нето допустил ужасную ошибку, но все начиналось с массированной атаки каталонцев. Они всеми силами насели на периметр штрафной, переводили мяч с фланга на фланг, крутились на интересных позициях, но ни к воротам, ни к ударам баски соперника не подпустили. После этого произошел перехват и рывок Риохи через центр, которые перехватили защитники "Барсы" – ну а дальше Луис просто поджал Нето. Подобная картина была характерна для всего поединка. Даже финальный штурм каталонцев был связан с дальними ударами и стандартам, а вот качественных атак с проникновением в штрафную оказалось катастрофически мало. Единственным по-настоящему действенным приемом стали закидушки за спину Дуарте на левый фланг, откуда Фати раз за разом врывался в штрафную. Других интересных идей в игре "Барселоны" заметно не было. Понятно, что "Алавесу" сильно повезло. Реализуй Фати на 13-й минуте выход один на один – как бы пошла игра? Два оффсайда во время голов и сейвы Пачеко также не стоит забывать, но это уже не первый, не второй и даже не третий провал "блаугранас". Четыре матча без побед, с осечками против "Хетафе" и "Алавеса" и с восьми очками после шести матчей – вспомните подобный результат "Барселоны"? Вряд ли! Последний раз столь ужасный старт произошел только в сезоне 2002/03. Многие тогда еще даже не родились!

