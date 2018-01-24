"Барселона" попрощалась с Маскерано

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"Барселона" попрощалась с Маскерано

"Барселона" провела церемонию прощания с аргентинским защитником Хавьером Маскерано.

Футболист покинул каталонский клуб после семи с половиной лет выступления за него и перешел в китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

Фото: "Барса" прощается с Маской.

Не пропустите: Маскерано покинул "Барселону" и перешел в "Хэбэй Чайна Форчун". | http://soccernews.ru

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