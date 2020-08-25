"Барселона" попросила четырёх игроков пойти на сокращение зарплаты

Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто могут остаться в "Барселоне", но при одном условии.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" готовы продолжить сотрудничество с вышеупомянутыми футболистами, если они согласятся на уменьшение текущей зарплаты.

Каталонский клуб в срочном порядке сокращает расходы из-за серьёзного кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Что касается Луиса Суареса, то в его случае пересмотр условий контракта ситуацию не изменит - с ним твёрдо намерены расстаться этим летом.

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