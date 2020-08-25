"Барселона" попросила четырёх игроков пойти на сокращение зарплаты

Теги барселонажерар пикежорди альбасерхио бускетссерхи роберто

"Барселона" попросила четырёх игроков пойти на сокращение зарплаты

Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто могут остаться в "Барселоне", но при одном условии.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" готовы продолжить сотрудничество с вышеупомянутыми футболистами, если они согласятся на уменьшение текущей зарплаты.

Каталонский клуб в срочном порядке сокращает расходы из-за серьёзного кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Что касается Луиса Суареса, то в его случае пересмотр условий контракта ситуацию не изменит - с ним твёрдо намерены расстаться этим летом.

Не пропустите: Суарес отказывается уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов