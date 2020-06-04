"Барселона" попросила фанатов записать исполнение гимна клуба

2 Теги барселона

"Барселона" попросила фанатов записать исполнение гимна клуба

"Барселона" обратилась к фанатам клуба с просьбой записать исполнение гимна клуба.

Как сообщает Marca, каталонский клуб намерен включить запись на первой домашней игре после возобновления сезона, чтобы игроки ощутили поддержку болельщиков.

Первый домашний матч "Барса" проведет против "Леганеса" 16 июня.

После 27 туров каталонцы лидируют в Примере, опережая "Реал" на два очка.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Зачем?Всем футболистам Барсы,а больше всего Лео наплевать на фанатов своих!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что?Лео не может забить своему любимому клубу без гимна той помойки ,из которой он вытряхивает деньги?Ха-ха!

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