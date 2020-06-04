"Барселона" попросила фанатов записать исполнение гимна клуба

"Барселона" обратилась к фанатам клуба с просьбой записать исполнение гимна клуба.

Как сообщает Marca, каталонский клуб намерен включить запись на первой домашней игре после возобновления сезона, чтобы игроки ощутили поддержку болельщиков.

Первый домашний матч "Барса" проведет против "Леганеса" 16 июня.

После 27 туров каталонцы лидируют в Примере, опережая "Реал" на два очка.

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