"Барселона" попросила игроков пойти на сокращение зарплаты

Теги барселона

"Барселона" попросила игроков пойти на сокращение зарплаты

У "Барселоны" снова появились финансовые проблемы, утверждает Cadena SER.

По информации источника, клуб обратился с просьбой к футболистам пойти на сокращение зарплаты.

В прошлом финансовом году убытки "сине-гранатовых" составили 97 миллионов евро, а в новом отчётном периоде ситуация может только ухудшиться, поскольку полноценное  возвращение болельщиков на трибуны пока не ожидается.

Стоит отметить, что у "Барсы" огромные траты на оклады игроков - около 545 миллионов евро за 2019 год.

Не пропустите: Депай не перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Американская модель намерена возобновить судебный процесс над Роналду

Американская модель намерена возобновить судебный процесс над Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов