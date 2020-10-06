"Барселона" попросила игроков пойти на сокращение зарплаты

У "Барселоны" снова появились финансовые проблемы, утверждает Cadena SER.

По информации источника, клуб обратился с просьбой к футболистам пойти на сокращение зарплаты.

В прошлом финансовом году убытки "сине-гранатовых" составили 97 миллионов евро, а в новом отчётном периоде ситуация может только ухудшиться, поскольку полноценное возвращение болельщиков на трибуны пока не ожидается.

Стоит отметить, что у "Барсы" огромные траты на оклады игроков - около 545 миллионов евро за 2019 год.

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