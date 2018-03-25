"Барселона" попросила Сампаоли предоставить отдых Месси

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"Барселона" попросила Сампаоли предоставить отдых МессиКаталонская "Барселона" попросила главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли предоставить отдых их форварду Лионелю Месси.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" обеспокоены проблемами со здоровьем, которые возникли у 30-летнего нападающего. Поэтому они уже обратились к наставнику "бело-голубых" с просьбой не задействовать ключевого игрока в предстоящем товарищеском матче против команды Испании.

Напомним, Ди Мария назвал игру с Месси в одной команде лучшим, что с ним случилось в футболе. | soccernews.ru

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