"Барселона" попросит Умтити уйти из клуба

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"Барселона" попросит Умтити уйти из клуба

Фото: инстаграм Самуэля Умтити/Автор неизвестен

"Барселона" надеется избавиться от французского защитника Самуэля Умтити, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба в январе попросит футболиста уйти из команды. Интерес к французу проявляют английские, французские и турецкие клубы.

Стоит отметить, что минувшим летом у Умтити было несколько предложений, но он решил остаться в "Барселоне".

В нынешнем сезоне 27-летний Умтити не провел за "Барселону" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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