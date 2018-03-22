"Барселона" попытается сохранить Иньесту

Теги барселонаандрес иньеста

"Барселона" попытается сохранить ИньестуРуководство "Барселоны" надеется сохранить в команде полузащитника Андреса Иньесту.

По информации sport.es, с футболистом в ближайшее время будут проведены переговоры.

Лично убедить Иньесту остаться попытается и главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

Ранее Иньеста говорил, что готов покинуть "Барселону" и думает над вариантами.

Напомним, Иньеста прокомментировал игру Месси в матче с "Челси". | soccernews.ru

комментарии
Серега

И ноль коментов....Школота не понимает .что в барсе игру видет Иньеста а не Месси!!!!

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