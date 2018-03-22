"Барселона" попытается сохранить Иньесту

Руководство "Барселоны" надеется сохранить в команде полузащитника Андреса Иньесту.

По информации sport.es, с футболистом в ближайшее время будут проведены переговоры.

Лично убедить Иньесту остаться попытается и главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

Ранее Иньеста говорил, что готов покинуть "Барселону" и думает над вариантами.

Напомним, Иньеста прокомментировал игру Месси в матче с "Челси". | soccernews.ru