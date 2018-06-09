"Барселона" после ЧМ-2018 продаст трех игроков

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"Барселона" после ЧМ-2018 продаст трех игроков

"Барселона" сразу после ЧМ-2018 планирует начать чистку кадров.

Как сообщает AS, первыми клуб покинут защитники Йерри Мина, Люка Динь и Томас Вермален. Отмечается, что каталонцы рассчитывают, что колумбиец проявит себя на мундиале, тем самым на него возрастет спрос.

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