"Барселона" после первого тайма обыгрывает "Реал" благодаря голу Ракитича

Завершился первый тайм матча 26-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Барселоной".

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "сине-гранатовых". Пока единственный гол на 26-й минуте встречи забил Иван Ракитич.

Также стоит отметить, что в самой концовке тайма произошла стычка между капитанами "Реала" и "Барсы" Серхио Рамосом и Лионелем Месси.

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