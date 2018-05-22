"Барселона" посоветовала своему форварду искать новый клуб

Форвард "Барселоны" Пако Алькасер, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде дал понять игроку, что он не входит в его планы на следующий сезон. Ранее сообщалось, что Алькасер может вернуться в "Валенсию".

В минувшем сезоне Алькасер провел 23 матча, в которых отметился 7 голами.

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