"Барселона" посоветовала своему форварду искать новый клуб

Теги барселонапако алькасер

"Барселона" посоветовала своему форварду искать новый клуб

Форвард "Барселоны" Пако Алькасер, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде дал понять игроку, что он не входит в его планы на следующий сезон. Ранее сообщалось, что Алькасер может вернуться в "Валенсию".

В минувшем сезоне Алькасер провел 23 матча, в которых отметился 7 голами.

Читайте также: Гомеш уже забрал свои вещи из раздевалки тренировочного комплекса "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов