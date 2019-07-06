"Барселона" поспорит с ПСЖ за 16-летнего англичанина

Теги вест бромвич альбионбарселонапсжрб лейпцигтрансферы

"Барселона" поспорит с ПСЖ за 16-летнего англичанина

Европейские топ-клубы начали охотиться за форвардом "Вест Бромвича" Луи Барри, который отказался продлевать контракт с клубом.

По информации The Mirror, за 16-летнего англичанина уже ведут борьбу "Барселона" и ПСЖ. Также талант "дроздов" интересен "РБ Лейпциг".

При переходе Барри в другую команду "Вест Бромвич" получит компенсацию за воспитание игрока в размере 262 тысяч евро.

Не пропустите: "Барселона" ответила "Интеру" на предложение обменять Видаля на Наингголана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" купил у "Реала" Тео Эрнандеса

"Милан" купил у "Реала" Тео Эрнандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 46 99
2 Кардифф Сити Кардифф Сити 46 90
3 Фулхэм Фулхэм 46 88
4 Астон Вилла Астон Вилла 46 83
5 Мидлсбро Мидлсбро 46 76
6 Дерби Каунти Дерби Каунти 46 75
7 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 46 73
8 Миллуол Миллуол 46 72
9 Брентфорд Брентфорд 46 69
10 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 46 69
11 Бристоль Сити Бристоль Сити 46 67
12 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 46 60
13 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 46 60
14 Норвич Сити Норвич Сити 46 60
15 Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй 46 57
16 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 46 56
17 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 46 53
18 Халл Сити Халл Сити 46 49
19 Бирмингем Сити Бирмингем Сити 46 46
20 Рединг Рединг 46 44
21 Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс 46 43
22 Барнсли Барнсли 46 41
23 Бертон Альбион Бертон Альбион 46 41
24 Сандерленд Сандерленд 46 37
Полная таблица

топ-5 тегов