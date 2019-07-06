"Барселона" поспорит с ПСЖ за 16-летнего англичанина
Европейские топ-клубы начали охотиться за форвардом "Вест Бромвича" Луи Барри, который отказался продлевать контракт с клубом.
По информации The Mirror, за 16-летнего англичанина уже ведут борьбу "Барселона" и ПСЖ. Также талант "дроздов" интересен "РБ Лейпциг".
При переходе Барри в другую команду "Вест Бромвич" получит компенсацию за воспитание игрока в размере 262 тысяч евро.
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|Астон Вилла
|46
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|Мидлсбро
|46
|76
|6
|Дерби Каунти
|46
|75
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|Миллуол
|46
|72
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|46
|69
|10
|Шеффилд Юнайтед
|46
|69
|11
|Бристоль Сити
|46
|67
|12
|Ипсвич Таун
|46
|60
|13
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|46
|60
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|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|57
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|56
|17
|Ноттингем Форест
|46
|53
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|Халл Сити
|46
|49
|19
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|46
|46
|20
|Рединг
|46
|44
|21
|Болтон Уондерерс
|46
|43
|22
|Барнсли
|46
|41
|23
|Бертон Альбион
|46
|41
|24
|Сандерленд
|46
|37