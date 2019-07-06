"Барселона" поспорит с ПСЖ за 16-летнего англичанина

Европейские топ-клубы начали охотиться за форвардом "Вест Бромвича" Луи Барри, который отказался продлевать контракт с клубом.

По информации The Mirror, за 16-летнего англичанина уже ведут борьбу "Барселона" и ПСЖ. Также талант "дроздов" интересен "РБ Лейпциг".

При переходе Барри в другую команду "Вест Бромвич" получит компенсацию за воспитание игрока в размере 262 тысяч евро.

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