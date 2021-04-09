"Барселона" поспорит с "Тоттенхэмом" за защитника "Баварии"

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"Барселона" поспорит с "Тоттенхэмом" за защитника "Баварии"

Фото Global Look Press

Центральный защитник "Баварии" Джером Боатенг привлёк внимание двух клубов, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По его информации, за 32-летнего футболиста готовы побороться "Барселона" и "Тоттенхэм".
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