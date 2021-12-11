"Барселона" поспорит за трансферную цель "Зенита"

Фото инстаграм Агустина Альвареса

Нападающий "Пеньяроля" Агустин Альварес стал трансферной целью "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" изучают возможность покупки уругвайца за 12 миллионов евро.

Впрочем, каталонцам придётся выдержать конкуренцию в борьбе за 20-летнего футболиста со стороны "Зенита".

Альварес является воспитанником "Пеньяроля", за основную команду сыграл 70 матчей, забил 33 гола и сделал 10 ассистов.

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