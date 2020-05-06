"Барселона" поставила дедлайн для переговоров с "Интером" по Лаутаро Мартинесу

"Барселона" поставила крайний срок для закрытия переговоров с "Интером" по трансферу Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, если клубы не договорятся в течение 10 дней, сделка будет прекращена.

Последним предложением "Барселоны" было 80 миллионов евро в рассрочку и трех игроков - Джуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жана-Клера Тодибо. Однако "Интер" отклонил это предложение, требуя за 22-летнего Мартинеса 111 млн евро.

Соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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