"Барселона" поставила ультиматум Денису Суаресу

"Барселона" поставила условие Денису Суаресу. Об этом сообщает Cadena Ser.

Каталонский клуб заявил, что игрок должен определится со своим будущим в течение недели, иначе он будет отстранен. "Барса" планирует расстаться с хавбеком уже в этом месяце.

По данным издания, клуб предложил Суаресу перейти в "Бетис" за 20 миллионов евро или продлить контракт и отправится в аренду в "Арсенал" до конца сезона. Если Суарес не выберет ни один из этих вариантов, завершит сезон в дубле.

В нынешнем сезоне игрок участвовал лишь в 8 матчах.

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