"Барселона" поставила ультиматум Денису Суаресу

Теги барселонаденис суарес

"Барселона" поставила ультиматум Денису Суаресу

"Барселона" поставила условие Денису Суаресу. Об этом сообщает Cadena Ser.

Каталонский клуб заявил, что игрок должен определится со своим будущим в течение недели, иначе он будет отстранен. "Барса" планирует расстаться с хавбеком уже в этом месяце.

По данным издания, клуб предложил Суаресу перейти в "Бетис" за 20 миллионов евро или продлить контракт и отправится в аренду в "Арсенал" до конца сезона. Если Суарес не выберет ни один из этих вариантов, завершит сезон в дубле.

В нынешнем сезоне игрок участвовал лишь в 8 матчах.

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