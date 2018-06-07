"Барселона" поставила ультиматум Гризманну

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

"Барселона" поставила ультиматум ГризманнуКаталонская "Барселона" поставила ультиматум форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, в подписании которого она заинтересована.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" сообщили 27-летнему нападающему "матрасников", что готовы будут переключить свое внимание на других игроков, если до конца следующей недели он не даст ответа относительно своего возможного переезда на "Камп Ноу".

В завершившемся сезоне Гризманн забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, Месси высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону". | soccernews.ru

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