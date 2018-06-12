"Барселона" поставила ультиматум Гризманну

Теги барселонаантуан гризманнтома лемар

"Барселона" поставила ультиматум ГризманнуКаталонская "Барселона" поставила ультиматум форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, в подписании которого она заинтересована.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" уведомили 27-летнего нападающего "матрасников", что будут готовы ждать ответа от него по его будущему до ближайшей субботы. В случае, если француз откажется от перехода на "Камп Ноу", "Барса" предпримет попытки подписать его соотечественника - Тома Лемара из "Монако".

Напомним, "Барселона" готова включить в сделку по Гризманну своего хавбека. | soccernews.ru

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