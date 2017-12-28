"Барселона" поставила ультиматум "Ливерпулю"

Каталонская "Барселона" поставила ультиматум английскому "Ливерпулю" в вопросе возможного приобретения полузащитника "красных" Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже ждут ответа от английского клуба относительно его готовности вести переговоры по трансферу бразильца. В случае, если мерсисайдцы таки согласятся вступить в диалог, "сине-гранатовые" будут готовы обсуждать условия возможного перехода бразильца только в течение первых трех недель января. Если в этот промежуток времени клубы так и достигнут соглашения, "Барса" переключит свое внимание на альтернативные варианты Коутиньо.

Напомним, Ривалдо высказался о возможном трансфере Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru