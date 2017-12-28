"Барселона" поставила ультиматум "Ливерпулю"

Теги ливерпульбарселонафилиппе коутиньо

"Барселона" поставила ультиматум "Ливерпулю"Каталонская "Барселона" поставила ультиматум английскому "Ливерпулю" в вопросе возможного приобретения полузащитника "красных" Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже ждут ответа от английского клуба относительно его готовности вести переговоры по трансферу бразильца. В случае, если мерсисайдцы таки согласятся вступить в диалог, "сине-гранатовые" будут готовы обсуждать условия возможного перехода бразильца только в течение первых трех недель января. Если в этот промежуток времени клубы так и достигнут соглашения, "Барса" переключит свое внимание на альтернативные варианты Коутиньо.

Напомним, Ривалдо высказался о возможном трансфере Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов