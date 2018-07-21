"Барселона" поставила ультиматум ПСЖ по трансферу Рабьо

Каталонская "Барселона" поставила ультиматум ПСЖ по возможному трансферу его полузащитника Адриана Рабьо.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уведомили парижан, что свернут переговоры по 23-летнему хавбеку парижан и переключат свое внимание на других футболистов, если в ближайшее время клубы не достигнут взаимопонимания в вопросе суммы компенсации за игрока. Таким образом, чемпион Франции рискует отпустить Рабьо, который отказался продлевать действующий контракт, следующим летом в статусе свободного агента.

Напомним, в ближайшие дни "Барселона" может расстаться с двумя игроками. | soccernews.ru