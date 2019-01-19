"Барселона" поставила ультиматум Рабьо
"Барселона" поставила ультиматум полузащитнику ПСЖ Адриану Рабьо, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб планирует на следующей неделе провести ещё один раунд переговоров с 23-летним французом. Если же в ходе этих контактов стороны не сумеют достичь договорённости, то "сине-гранатовые" откажутся от кандидатуры хавбека парижан.
Отмечается, что диалог тормозит мать футболиста Вероника, которая параллельно общается с представителями других европейских грандов.
Напомним, что контракт Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019 года и он отказался продлевать его. Поэтому уход игрока в другую команду неизбежен.
Не пропустите: Френки де Йонг передумал переходить в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бенфика" отклонила мегапредложение "Ливерпуля" по 19-летнему футболисту
-
"Реал" - "Севилья": видеотрансляция центрального матча 20-го тура Примеры
-
Куртуа, Винисиус и Бензема выйдут в стартовом составе на матч с "Севильей"
-
Голевая феерия в стартовом матче 23-го тура АПЛ: "Вулверхэмптон" вырвал победу над "Лестером"
-
"Тоттенхэм" претендует на хавбека "Боруссии"
-
"Рома" - "Торино": видеотрансляция битвы "волков" с "быками"
-
"Наполи" отклонил серьёзное предложение по Кулибали
-
Защитник "Фулхэма" получил странную травму
-
"Вест Хэм" готовит щедрое предложение по звезде Серии А
-
"Барселона" поставила ультиматум Рабьо
-
Гиггз оценил работу Сульшера у руля "Манчестер Юнайтед"
-
СМИ опровергли интерес "Эвертона" к Дзюбе
-
ПСЖ выбирает между двумя полузащитниками
-
"Зенит" нацелился на форварда "Атлетико"
-
"Уэска" - "Атлетико": видеотрансляция дуэли испанских Давида и Голиафа
-
"Реал" будет добиваться скидки по трансферу Азара
-
Кононов подвёл итоги первого сбора "Спартака"
-
Роналду ярко прокомментировал совместное фото с Мэйвезером
-
Игуаин продолжит карьеру в "Челси": детали грядущего трансфера
-
"Галатасарай" интересуется игроком "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11