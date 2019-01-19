"Барселона" поставила ультиматум Рабьо

"Барселона" поставила ультиматум полузащитнику ПСЖ Адриану Рабьо, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб планирует на следующей неделе провести ещё один раунд переговоров с 23-летним французом. Если же в ходе этих контактов стороны не сумеют достичь договорённости, то "сине-гранатовые" откажутся от кандидатуры хавбека парижан.

Отмечается, что диалог тормозит мать футболиста Вероника, которая параллельно общается с представителями других европейских грандов.

Напомним, что контракт Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019 года и он отказался продлевать его. Поэтому уход игрока в другую команду неизбежен.

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